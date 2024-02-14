Киев, 14 февраля, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Украинские власти запретили закупать для нужд ВСУ продукты у компаний, внесённых в список так называемых «спонсоров войны», сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на представителя украинского государственного оператора тыла Дмитрия Бигунца.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации говорится, что с недавних пор для закупок продуктов, которые будут поставляться ВСУ, введён новый критерий — отсутствие в списке «спонсоров войны», который составляет Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК). В частности, в такой список попали, в том числе, компании Nestle, PepsiCo, Mars, Subway, Philip Morris International, Japan Tobacco International и многие другие.

Кроме того, к участию в торгах не будут допускаться поставщики, которые связаны с Россией или Белоруссией.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года НАПК внесло в список «спонсоров войны» швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut. Отмечалось, что компания платит налоги в бюджет России, поскольку имеет на территории РФ три фабрики.

Кроме того, Украина признала литовскую компанию — производителя товаров из морепродуктов Viciunai Group, чья продукция продаётся под брендом Vici, «международным спонсором войны». В ведомстве заявили, что пока внесённые в их список компании, включая Vici, продолжают присутствовать на российском рынке, мировое сообщество получает «неправильный сигнал», что РФ остаётся частью международной экономики.

В начале ноября Украина внесла в список «международных спонсоров войны» швейцарскую компанию по производству продуктов питания Nestle из-за того, что та продолжает работать в России. В ведомстве заявили, что компания получает в России около 2% от общей прибыли, но отказывается закрывать там свои производства. НАПК также обвинило швейцарскую компанию в том, что полки российских магазинов переполнены её продукцией, а также во ввозе в Россию технологического оборудования для развития бизнеса.

В январе корпорация PepsiCo, которая также попала в украинский список «спонсоров войны», запретила упоминать ВСУ, боевые действия и поддержку Украины в рекламе своих продуктов.