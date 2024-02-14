Киев, 14 февраля, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский дал указание правительству страны, минобороны и предприятиям оборонно-промышленного комплекса «ослепить глаза» ВС РФ, найдя способ противодействия разведывательным дронам Zala и «Орлан», сообщает «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он заявил, что уже якобы «есть решение, как их ослепить», и призвал внедрять системный подход, который должен включать в себя, в том числе, применение средств радиоэлектронной борьбы и средств поражения.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года обозреватели журнала Foreign Affairs в своей публикации отметили, что ВСУ проигрывают из-за новой российской тактики ведения боя беспилотниками, а также из-за отставания в технологиях производства дронов и систем РЭБ.

Киев уже утратил преимущества в противостоянии беспилотников, отметили авторы. С конца 2022 года ВС РФ используют комбинацию из двух российских беспилотников — «Орлан-10» (разведывательный беспилотник) и «Ланцет» (ударный беспилотник), при этом Россия способна производить вдвое больше дронов, чем Киев, добавили журналисты.

Также в январе 2024 года директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что новейшие российские беспилотники, а также новые российские системы наведения и навигации крайне опасны для Киева. Она признала, что новые дроны сделают традиционные средства радиоэлектронной борьбы ВСУ неэффективными.