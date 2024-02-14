Москва, 14 февраля, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечён в конфликт на Украине, это может затянуть спецоперацию, но не изменить её ход, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может», — сказал он.

Представитель Кремля ещё раз подчеркнул, чтоспециальная военная операция России на Украине будет проводиться до достижения всех её целей.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия остаётся открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине при учёте своих интересов. Однако, с учётом позиции Запада, вариантов договориться по вопросу Украины не просматривается, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что она появилась скорее от самонадеянности, а не от большого ума.

О том, что Киев терпит катастрофическое поражение на фронте, а вместе с ним и США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Это же мнение разделил британский историк Нил Фергюсон. Он сообщил, что ВС РФ совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году.