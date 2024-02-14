Москва, 14 февраля, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Постановку «Ты где-то рядом» с Фёдором Добронравовым в главной роли отменили в срочном порядке. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия актёра, сообщает «Газета.Ru».

Кадр из фильма «Жили-были»

Издание добавляет, что спектакль должен был пройти в Культурном центре ЗИЛ в Москве.

«Дорогие друзья, в связи с непредвиденной болезнью и резким ухудшением здоровья народного артиста России Фёдора Добронравова, к большому сожалению, мы вынуждены на сегодняшний вечер произвести срочную замену спектакля», — процитировало издание обращение сотрудников театра.

В театре предложили зрителям пойти на другую постановку — «Танцуй со мной» или же сдать билеты, говорится в материале. Издание сообщает, что агент Фёдора Добронравова подтвердила отмену мероприятия.

«Уже несколько спектаклей отменены, да, Фёдор болеет. А больше ничего сказать не могу», — сказала она.

По словам агента артиста, информации об отменах следующих спектаклей пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее был отменён спектакль с участием Фёдора Добронравова в театре «Русская песня». По данным СМИ, у артиста было повышенное давление (верхний показатель — 220). Постановка должна была состояться 1 февраля, но её перенесли на 18 апреля.