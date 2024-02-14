Москва, 14 февраля, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Россия продолжает контакты с Израилем и Палестиной для освобождения похищенных россиян, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем наши контакты. Одной из главных задач — если не главной — является продолжение контактов со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы остающиеся в заложниках российские граждане были освобождены, их безопасность была обеспечена», — сказал он.

По его словам, Россия видит опасность расширения конфликта на Ближнем Востоке и «взрыве в регионе». Он отметил, что удары по Рафаху чреваты большим количеством жертв, и Москва этим обеспокоена.

«В Рафахе собралось очень много людей, очень много палестинцев. И нанесение ударов по Рафаху чревато кратным увеличением жертв. Для нас это предмет особой озабоченности. Мы очень внимательно отслеживаем новости, которые оттуда поступают», — сообщил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек, в том числе россиян. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов.

В конце ноября представители ХАМАС освободили несколько россиян в знак признательности президенту Владимиру Путину. Как сообщил член политбюро Муса Абу Марзук, при обмене пленными с Израилем из сектора Газа они не освободили ни одного израильского мужчину, но освобождали россиян.

Позднее военное крыло ХАМАС освободило ещё двух российских заложников в ответ на просьбу Москвы.

В начале января телеканал Al-Arabiya сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС приняло решение прекратить любые переговоры по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и его соратник. 2 января глава политбюро Исмаил Хания заявил, что движение освободит заложников только на своих условиях, а любые инициативы по обмену будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля.