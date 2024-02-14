Москва, 14 февраля, 2024, 20:02 — ИА Регнум. В Москве 14 февраля на Форуме будущих технологий президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали новейшие достижения госкорпорации «Росатома» в области производства атомной промышленности, включая медицинское оборудование и фармакологические разработки. Об этом сообщила пресс-служба «Росатома».

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что российского лидера ознакомили с адаптивными технологиями, среди которых биореактор и макет магнитоакустического биопринтера, который используется для выращивания трубчатых тканей под воздействием физических полей.

Как уточнили в госкорпорации, эта технология позволяет выращивать кровеносные сосуды малого диаметра, используя биоматериал пациента. В дальнейшем выращенный сосуд «вживается» в организм и продолжает расти, что особенно важно в области детской трансплантологии, добавили в «Росатоме».

Сегодня специалисты госкорпорации смогли вырастить кровеносный сосуд длиной 2 см, а до конца этого года длину выращиваемых сосудов планируется увеличить до 10 см, что станет шагом к развитию технологий по выращиванию уже отдельных органов, таких как печень, почки, щитовидные железы и другие, подчеркнули представители «Росатома».

«Предприятия «Росатома» ведут сегодня разработки в интересах здравоохранения в таких областях, как аддитивные технологии, радиофармацевтика и квантовые вычисления. Все исследования, которыми мы занимаемся в этом направлении, нацелены на существенное расширение возможностей врачей в оказании помощи пациентам», — сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Вместе с тем Лихачёв отметил, что в сфере ядерной медицины идёт работа по созданию инновационных радиофармпрепаратов, широко используемых в лечебной практике. Так, для производства подобных лекарств строится крупнейший в Европе завод в Обнинске.

«Наши разработки призваны вывести здравоохранение на абсолютно новый уровень и достичь совершенно другого качества жизни людей», — заключил глава госкорпорации.

Президенту также доложили о процессе строительства предприятия по производству радиофармпрепаратов по стандартам GMP. Более того, представители «Росатома» напомнили о том, что госкорпорация планирует производить не имеющий аналогов и разработанный специалистами Центра радиологии Минздрава под руководством академика Андрея Каприна препарат «Гепаторен-МРНЦ», который используется при лечении онкологических заболеваний печени.

Как передавало ИА Регнум, в начале января «Росатом» представил Путину разработки в оборонной сфере.

Отмечалось, что «Росатом» в 2023 году полностью выполнил гособоронзаказ.

Лихачёв тогда заявил, что горд коллективом, очень много сделано выше планового задания, которое было в начале года. «Росатом» на протяжении многих лет полностью выполняет гособоронзаказ, сейчас он заметно вырос для компании, но атомщики с успехом справляются, добавил глава госкорпорации.

В июле 2023 года Путин в ходе посещения выставки на полях первого Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» осмотрел отечественные квантовые разработки. На стенде госкорпорации «Росатом» был представлен 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, являющийся самым мощным квантовым компьютером в России, где с помощью облачной платформы работает алгоритм расчёта молекулы.