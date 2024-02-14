Киев, 14 февраля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Бывшего президента Украины Петра Порошенко не выпустили из страны на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и в главном управлении разведки минобороны (ГУР) Украины объяснили это решение тем, что Порошенко якобы грозит за пределами страны смертельная опасность, заявил 14 февраля бывший глава киевского режима.

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Telegram-канал возглавляемой Порошенко партии «Солидарность» сообщил, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук не подписал документы о «командировке» Порошенко после получения предупреждения со стороны главы ГУР Кирилла Буданова.

«Над вами будет смеяться весь мир! Можете позориться сами, но я не позволю позорить Украину», — сказал Порошенко.

Бывший глава Украины также заявил, что, не отпустив его на Мюнхенскую конференцию, руководители киевского режима якобы лишили Украину шансов «на возможные переговоры с иностранными партнёрами».

Как сообщало ИА Регнум, руководители киевского режима и ранее не согласовывали поездки Порошенко за пределы контролируемой Киевом территории. В частности, в декабре 2023 года его не выпустили в США, где у Порошенко якобы планировался ряд встреч по вопросам выделения Киеву средств на покупку оружия, боеприпасов и покрытие дефицита бюджета.

Служба безопасности Украины тогда сообщила, что рекомендовала не выпускать Порошенко за границу, поскольку есть риск его использования «политиками с антиукраинской позицией». Бывший глава Украины в свою очередь отмечал, что действия нынешних руководителей режима ограничивают политическую деятельность депутатов.

13 февраля сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский намерен в ближайшее дни посетить несколько стран Западной Европы, чтобы попытаться ускорить выделение военной помощи ВСУ. В частности, Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.