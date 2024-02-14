Вашингтон, 14 февраля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Американские военные использовали ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, в результате которого был убит один из командиров шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» Абу Бакир ас-Саади. Об этом 14 февраля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, США нанесли удар ракетой R9X, которая была разработана Пентагоном и ЦРУ, чтобы устранять лидеров различных группировок.

Отмечается, что R9X является модификацией ракеты Hellfire и не имеет взрывающейся боеголовки. Ущерб причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса в момент соприкосновения с целью.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что американские военные нанесли удар по цели в Ираке, жертвой которого стал командир группировки «Катаиб Хезболлах». Утверждалось, что он был ответственен за прямое планирование и участие в атаках против сил США в регионе.

Позднее «Катаиб Хезболлах» подтвердила гибель одного из своих лидеров. Там уточнили, что погиб Абу Бакир ас-Саади, который отвечал за воздушную систему в батальонах.