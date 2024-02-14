Саратов, 14 февраля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. На российском рынке появится больше современного дизельного топлива. Саратовский нефтеперерабатывающий завод на 20% увеличивает производство зимнего дизельного топлива благодаря внедрению процесса гидроочистки-гидродепарафинизации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Как отмечают на предприятии, топливо, производимое по новой технологии, обеспечивает хороший запуск и надежную работу двигателя автомобиля в холодное время года и соответствует требованиям ГОСТа и технического регламента, а в производстве применяются отечественные катализаторы.

С 2024 года Саратовский НПЗ, дочернее предприятие «Роснефти», первым из нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья перешел на трехгодичный межремонтный пробег. Компания реализует масштабную программу модернизации своих НПЗ для увеличения выпуска светлых нефтепродуктов и минимизации воздействия на окружающую среду.