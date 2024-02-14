Москва, 14 февраля, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов был вызван в МИД России, где ему был заявлен протест в связи с оскорбительными и неприемлемыми высказываниями ректора Университета журналистики Шерзода Кудратходжаева о гражданах, не владеющих узбекским языком, сообщила 14 февраля пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Алексей Дружинин

«14 февраля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Москве Ботиржон Асадов, которому был выражен протест в связи с высказываниями члена Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте Республики Узбекистан, члена ЦИК Узбекистана, ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях его страны, не владеющих узбекским языком, которых он охарактеризовал в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме», — сказано в сообщении.

В МИД отметили, что содержание и тональность подобных высказываний находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнёрства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан.

По мнению российских дипломатов, с рассуждениями Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения Узбекистана.

«Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики. Уверены, что в Узбекистане, как и в России, бережно хранят память о нашей многовековой общей истории и её ярких страницах, среди которых, прежде всего, совместная борьба с фашизмом и Великая Победа над нацистской Германией», — говорится в сообщении.

В российском МИД подчеркнули, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы стран обречены на провал, а также призвали МИД Узбекистана представить официальный комментарий с принципиальной оценкой высказываний Кудратходжаева. В частности, он оскорбительно высказался о людях, живущих в Узбекистане без знания государственного языка.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашён в МИД этой страны в связи с высказыванием писателя Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Мальгинов, по заявлению МИД Узбекистана, ответил, что слова Прилепина не отражают официальную позицию руководства России. В Москве никогда не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана, сказал, по сообщению ведомства, российский посол.

Прилепин, в частности, рассуждал о возможности присоединения к России стран, откуда в РФ едут трудовые мигранты. В этом контексте писатель упомянул и Узбекистан.