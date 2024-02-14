Париж, 14 февраля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози получил год тюрьмы, из которого половину срока предстоит отбывать условно. Такое постановление ему вынес апелляционный суд страны по делу о превышении счетов предвыборной кампании 2007 года, которое получило название «Бигмалион», сообщает Agence France-Presse.

Alberto Ortega / Globallookpress.com

«Апелляционный суд приговорил Саркози к году тюрьмы, из него шесть месяцев условно, по делу «Бигмалион», — говорится в материале.

Агентство пишет, что приговор по делу Саркози в первой инстанции был вынесен в 2021 году. Тогда экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы, который он должен отбывать дома с электронным браслетом, уточняет издание. При этом судья сообщила, что реальная часть срока будет скорректирована, следует из статьи.

Как сообщало ИА Регнум в 2020 году Национальная финансовая прокуратура Франции выдвинула против Саркози обвинение в создании «коррупционного соглашения» с собственным адвокатом Тьерри Эрзогом, согласно которому Саркози якобы собирался «оказать помощь» тогдашнему генеральному прокурору в Кассационном суде Жильберу Азиберу в виде высокого поста в Монако в обмен на предоставление данных по расследованию дела о нелегальном финансировании его президентской компании в 2007 году.

Ранее надзорное финансовое ведомство потребовало для бывшего президента Николя Саркози наказания в виде четырёх лет лишения свободы по делу о коррупции, два из которых — без права на условно-досрочное освобождение.