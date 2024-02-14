Энергодар, Запорожская область, 14 февраля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. ВСУ 14 февраля атаковали дронами-камикадзе жилой район Энергодара, в котором располагается Запорожская АЭС, передаёт «Запорожское агентство новостей».

Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

По данным местных жителей, в атаке были задействованы четыре беспилотника-камикадзе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Власти Энергодара также сообщили о трёх атаках на центр города, а потом — ещё об одной.

«ВСУ атаковали Энергодар дронами-камикадзе. На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесённом ущербе уточняется. Просим жителей города сохранять бдительность и осторожность!» — написал в своём Telegram-канале глава города Эдуард Сеновоз.

Позднее он рассказал ещё об одной атаке. Целями ВСУ стали объекты социально значимой гражданской инфраструктуры, подобные акты терроризма свидетельствуют, что у власти в Киеве находятся фашисты, отдающие преступные приказы, подчеркнул Сеновоз.

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