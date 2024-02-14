Киев, 14 февраля, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк в одном из стримов на своём канале в YouTube подтвердил, что его 60-летний старший брат проживает в России.

По его словам, родные принимали решение о месте своего жительства ещё во времена СССР. Кроме того, он отметил, что с родственниками из России не поддерживает связь и «не должен нести за них ответственность».

В то же время советник офиса Зеленского затруднился однозначно опровергнуть факт трудоустройства родственника в ФСБ.

«Не знаю насчёт КГБ, ФСБ и так далее, конечно, нет», — сказал он.

Ранее бывший вице-премьер РФ Альфред Кох сообщал, что брат Михаила Подоляка является полковником ФСБ и проживает в российской столице.

Как передавало ИА Регнум, также выяснилось, что родители нового главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России. Соседка его родителей поделилась, что он испытывает неприязнь к украинским военным. По её словам, новый главком ВСУ называет украинцев хитрыми и пронырливыми. Она сообщила, что Сырский регулярно связывается с родителями, проживающими во Владимире.

Брат нового главнокомандующего ВСУ Олег Сырский признался, что уже много лет не общается с украинским родственником. Он уточнил, что даже не знает, где находится его брат. Александр Сырский, поскольку тот на Украину много лет назад, там начал службу и там же её продолжает.