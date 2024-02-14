Москва, 14 февраля, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Россия должна быть готова к угрозе возникновения новых эпидемий, для этого необходимо иметь хорошие медицинские наработки. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям.

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«У нас есть весомые достижения, ну а нам, безусловно, нужно двигаться дальше, продолжать эту работу, причём на качественно новом уровне, наращивать самодостаточность, становиться глобальными лидерами по ключевым направлениям развития медицинских технологий и быть готовыми к любым вызовам, включая угрозы вспышек новых глобальных эпидемий», — заявил Путин.

Глава государства отметил важность наличия мощной суверенной научной и технологической базы и инфраструктуры, включая собственных субстанций, медоборудования и комплектующих к ним.

Как передавало ИА Регнум, на этом же заседании Путин заявил, что Россия должна увеличить финансирование инноваций в медицине.

По его словам, за свои разработки исследовательские коллективы должны получать достойное вознаграждение, так называемое роялти, размер должен рассчитываться по понятным правилам. Это решение, добавил Путин, призвано обеспечить надежную защиту интеллектуальных прав ведущих медицинских центров и исследовательских институтов, которые создают уникальные технологии.

Вместе с тем ранее стала распространяться информация о якобы угрозе смертельно опасной «болезни Х». Термин «болезнь X» появился в докладе совета ВОЗ за 2018 год для того, чтобы подчеркнуть важность готовности к появлению новых инфекционных заболеваний, которые могут быстро распространяться и иметь серьёзные последствия для здравоохранения.

Его используют для обозначения гипотетического нового заболевания, которое потенциально может возникнуть и вызвать глобальную пандемию в будущем.

Тем временем 27 января министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что россиянам не угрожает «болезнь Х». Глава Минздрава подчёркивал, что после пандемии коронавируса российская система здравоохранения готова к «болезни X», так как научилась быстро адаптироваться к подобным ситуациям.

Более того, «болезнь Х» является только гипотетической угрозой, отмечал тогда Мурашко.