Москва, 14 февраля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, поручил правительству до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

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Глава государства отметил, что работа по ключевым технологическим направлениям идёт в формате нацпроектов, механизмы которых позволяют выстроить технологическую цепочку от создания фундаментальных заделов и прикладных решений до средств производства и подготовки кадров.

«В этой связи считаю возможным и прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск ещё одного национального проекта, обеспечивающего технологический суверенитет по развитию современных технологий сбережения здоровья», — сказал Путин.

Он добавил, что следует обязательно определить источник финансирования и необходимый объём финансирования на реализацию проекта.

Президент также отметил, что рассчитывает на участие медицинского и научного сообщества в этой работе.

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Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Путин поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. До 15 октября правительство должно представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения. При этом необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.