Москва, 14 февраля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Государства коллективного Запада отняли у Боснии и Герцеговины суверенитет и превратили страну в свою колонию, подменяя принципы Дейтонских соглашений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Михаил Метцель/РИА Новости

«По сути у Боснии и Герцеговины отняли суверенитет и сделали это те, кто громогласно за него ратует, ссылается на Дейтонские соглашения. Они превратили европейское государство Босния и Герцеговина в колонию коллективного Запада. Она продолжает свои эксперименты над его народами, которые и без того пострадали от агрессии НАТО в 1995 году», — сказала дипломат на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Захаровой, Россию, как одного из гарантов общего рамочного Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине от 1995 года и члена руководящего комитета по его реализации, «серьёзно беспокоят противоправные действия западных участников многосторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии и Герцеговине». Она заявила, что Запад пытается подменить фундаментальные принципы мирного договора, следуя «лучшим» традициям своей неоколониальной политики.

«Суверенной Боснии и Герцеговине открыто диктуются приоритеты в виде безальтернативного следования курсом ЕС, НАТО, отказ от связей с третьими странами», — отметила представитель МИД.

Цель колониальной политики Запада — превратить Боснию и Герцеговину в сырьевой и политический придаток западного блока, подчеркнула Захарова.

По результатам Дейтонских соглашений в БиГ в 1995 году создали Республику Сербскую, которая стала частью этого государства.

Балканскую страну не перестают терзать различные проблемы, которые описал автор ИА Регнум Богдан Киш в материале «Путь в бездну: Босния и Герцеговина движется к новому конфликту». Он рассказал о радикализации республики, которая длится с 90-х годов. В материале говорится, что в последние годы эта тема вновь вышла на первый план. Число мусульманских радикальных ячеек и закрытых сообществ, куда даже не заходят сотрудники МВД, только множится. Министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Каран подтвердил, что многие террористические акты в мире были совершены людьми, ранее находившимися в Боснии и Герцеговине. Однако общегосударственные учреждения закрывают на эту проблему глаза, ссылаясь на конституцию и свободу граждан. Тоже самое делает и моровая общественность.

Добавляет напряжения и давление на БиГ со стороны стран Запада. В материале описывается пример с недавним празднованием очередной годовщины создания Республики Сербской. Так, посольство США в Сараево никак не могло остаться в стороне этого события, но не знало, что придумать и к чему придраться. Автор рассказал, в итоге дипмиссия заявила, что проблема не в самом праздновании, а в дате, которая совпадает с днем Св. Стефана, а привязка Дня Республики к православному религиозному празднику якобы противоречит ряду положений Конституции БиГ, которые запрещают дискриминацию. В материале отмечается, что ранее празднование Дня Республики и его совпадение с церковным праздником никак не мешало ни США, ни ЕС, ни Сараево.