Москва, 14 февраля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Взаимодействие между российскими и зарубежными специалистами сохраняется даже в условиях разрыва связей, этому нельзя помешать. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам главы государства, некоторые производители и компании, особенно в области фармацевтики, предпочитают не работать с Россией, разрывают существующие связи.

«Но мы знаем также и то, что на профессиональном уровне это взаимодействие между коллегами, специалистами, оно сохраняется, и без всяких сомнений это будет развиваться», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака и рассчитывает на их скорое и эффективное использование.