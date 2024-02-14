Москва, 14 февраля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты Биткоин превысила $52 тыс. впервые с 3 декабря 2021 года. Это следует из данных площадки Coindesk.

(сс) Andre Francois

По состоянию на 17:50 мск стоимость биткоина поднялась до 52 018 долларов, показав рост по сравнению с предыдущей сессией в более чем 6,5%.

В последнюю неделю данная криптовалюта показывает серьёзный рост после крупного падения в прошлых годах.

Так, 11 января биткоин выросна 9,12% и достиг $49,014 тыс. То есть биткоин впервые за более чем четыре года поднялся выше $51 тыс., а его капитализация выросла до $1 трлн.

Эксперты полагают, что изначально биткоин продвигался как альтернатива традиционной финансовой системе, но сейчас рост происходит на фоне оптимизма относительно того, что одобрение в США биржевых фондов (ETF) на основе биткоина приведет к более широкому признанию криптовалют на традиционных финансовых рынках.