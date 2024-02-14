Путин заявил, что системы здравоохранения в мире дают сбои
Путин: сбои в системах здравоохранения в мире на совести виновников
Москва, 14 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Система общей заботы о здоровье человека и человечества даёт сбои, но это будет на совести виновников. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям.
«И в нашей стране, и за рубежом мы всегда всё делали для того, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которой лежит здоровье человека, было общим. Мы видим, что, к сожалению, в современных условиях вот эта система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом, она даёт определённые сбои», — сказал Путин.
По его словам, сбои в системах здравоохранения будут на совести тех, кто проводит такую практику в сегодняшнюю жизнь.
Глава государства заверил, что Россия со своей стороны всегда открыта для сотрудничества.
Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Путин в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий заявил, что Россия открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в сфере инновационных медицинских технологий.
Российский лидер подчеркнул, что на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров.
По словам главы государства, ключевым приоритетом для России является построение системы медицинской помощи вокруг конкретного пациента, что позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей.
1 декабря прошлого года Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место.
Вместе с тем 31 января Путин призвал добиваться технологического суверенитета в медоборудовании.
Как отмечал президент, некоторые зарубежные страны отказывают в обслуживании ранее поставленного в Россию медицинского оборудования, несмотря на то, что это гуманитарная сфера.
При этом президент подчеркнул, что не все страны отказываются обслуживать медицинскую аппаратуру, многие продолжают выполнять обязательства несмотря на противоречия в области политики и безопасности.