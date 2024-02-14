Москва, 14 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Система общей заботы о здоровье человека и человечества даёт сбои, но это будет на совести виновников. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям.

Alex Edelman/Global Look Press

«И в нашей стране, и за рубежом мы всегда всё делали для того, чтобы это единое пространство знаний, единое пространство деятельности, в центре которой лежит здоровье человека, было общим. Мы видим, что, к сожалению, в современных условиях вот эта система общей заботы о здоровье человека и человечества в целом, она даёт определённые сбои», — сказал Путин.

По его словам, сбои в системах здравоохранения будут на совести тех, кто проводит такую практику в сегодняшнюю жизнь.

Глава государства заверил, что Россия со своей стороны всегда открыта для сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Путин в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий заявил, что Россия открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в сфере инновационных медицинских технологий.

Российский лидер подчеркнул, что на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров.

По словам главы государства, ключевым приоритетом для России является построение системы медицинской помощи вокруг конкретного пациента, что позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей.

1 декабря прошлого года Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место.

Вместе с тем 31 января Путин призвал добиваться технологического суверенитета в медоборудовании.

Как отмечал президент, некоторые зарубежные страны отказывают в обслуживании ранее поставленного в Россию медицинского оборудования, несмотря на то, что это гуманитарная сфера.

При этом президент подчеркнул, что не все страны отказываются обслуживать медицинскую аппаратуру, многие продолжают выполнять обязательства несмотря на противоречия в области политики и безопасности.