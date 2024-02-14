Москва, 14 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака и рассчитывает на их скорое и эффективное использование, заявил 14 февраля президент Владимир Путин.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», — сказал президент в своём выступлении на Форуме будущих технологий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года хирург-онколог, замдиректора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский заявил, что число пациентов, заболевших раком, увеличилось из-за улучшившейся диагностики и возросшей продолжительности жизни.

Онкология чаще всего развивается у пожилых людей, поэтому чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше заболеваний диагностируют, средний возраст заболевшего превышает 60 лет, отметил Петровский.

Эффективность российского препарата от онкологических заболеваний может достигать 100%, заявил в сентябре 2023 года завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Игорь Погребняков.

Эффект от лечения с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100%, сказал эксперт. Лекарство имеет несколько отечественных аналогов, опыт применения которых учли при производстве, отметил Погребняков. Препарат хорошо переносится пациентами и не имеет серьёзных побочных эффектов, его уже начали производить в Москве, добавил он.