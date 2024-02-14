Москва, 14 февраля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Минувший 2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств — портфель средств физлиц увеличился на 4,2 трлн рублей.

Иван Шилов ИА Регнум Кредит

Сбербанк в 2023 году снова занял крупнейшую долю на рынке вкладов. Общая доля Сбера в пассивах физлиц остается последние 10 лет в диапазоне 43,7% — 45,8%. Кроме того, количество клиентов банка со срочными счетами выросло на 1 млн человек, а новым продуктом «Накопительный счет» за первые два месяца после запуска воспользовалось более 1,4 млн клиентов.

В свою очередь, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7%.