Москва, 14 февраля, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 апреля окладная часть заработных плат медицинских работников должна быть повышена.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

«Ещё одно решение, которое касается всех медицинских работников, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», — сказал глава государства на Форуме будущих технологий в Москве.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде заявил, что рост уровня реальной зарплаты россиян в 2023 году опережал инфляцию.

С 1 января 2024 года в России произошла индексация зарплат и социальных выплат. МРОТ увеличился на 18,5%, пенсии для неработающих пенсионеров — на 7,5%, а зарплаты бюджетников (кроме госслужащих, судей, а также членов Федерального собрания) — на 4,5–9,8%.