Москва, 14 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Проект по модернизации первичного звена здравоохранения обязательно будет продлён. Об этом заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, посвящённого будущим технологиям.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден: обязательно будем эту работу продолжать», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Путинпоручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения.

До 15 октября правительство должно представить предложения по продолжению модернизации первичного звена здравоохранения. При этом необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин в ходе прямой линии 14 декабря 2023 года заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдёт в его предвыборную кампанию.

В августе 2019 года президент Владимир Путин провёл специальное совещание по модернизации первичного звена здравоохранения. Он отметил, что в этом звене наблюдается провал, мешающий достижению целей национального проекта «Здравоохранение», и заявил о необходимости немедленных изменений. В частности, глава государства обратил внимание на нехватку примерно 25 тыс. врачей и 130 тыс. человек среднего медицинского персонала. Он также указал на проблему стремительного устаревания материальной базы поликлиник, которая во многих регионах не обновлялась ещё с советских времён.