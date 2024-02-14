Путин: в России более половины онкозаболеваний выявляют на начальной стадии
Москва, 14 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В России более половины онкологических заболеваний сегодня выявляется на начальной стадии, заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин.
«Сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный», — сказал глава государства на Форуме будущих технологий в Москве.
Кроме того, добавил российский лидер, на 60% выросли объёмы химиотерапии, более, чем на 25%, — лучевой терапии, а с 2020 года проводится протонная терапия.
Как передавало ИА Регнум, в России смертность от онкологических заболеваний с начала реализации (с 2019 года) соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам Мурашко, благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» увеличилась почти на 21% доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.