Москва, 14 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. В России более половины онкологических заболеваний сегодня выявляется на начальной стадии, заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Сейчас больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный», — сказал глава государства на Форуме будущих технологий в Москве.

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Кроме того, добавил российский лидер, на 60% выросли объёмы химиотерапии, более, чем на 25%, — лучевой терапии, а с 2020 года проводится протонная терапия.

Как передавало ИА Регнум, в России смертность от онкологических заболеваний с начала реализации (с 2019 года) соответствующего федерального проекта снизилась на 5,6%. Об этом ранее сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. По словам Мурашко, благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» увеличилась почти на 21% доля активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно.