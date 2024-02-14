Москва, 14 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и сёлах.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и сёлах», — сказал президент в ходе выступления на Форуме будущих технологий.

В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи будут дополнительно получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей, заявил глава государства. В населённых пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, дополнительные выплаты для врачей составят 50 тыс. рублей в месяц, для медработников среднего звена — 30 тыс. рублей в месяц, сказал Владимир Путин.

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Необходимо обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц, добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе совещания президент также поручил повысить с 1 апреля окладную часть зарплат медиков.

Власти планируют продолжить работу над повышением зарплат медицинских работников, отмечал президент в феврале 2024 года во время посещения онкологического диспансера в Туле.

Руководство России сосредоточено на развитии экономики страны в целом, ключевыми для президента страны показателями являются темпы роста реальных зарплат и доходов населения, заявлял ранее журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.