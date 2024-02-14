Москва, 14 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В России будут внедряться самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций, заявил 14 февраля президент РФ Владимир Путин на форуме «Технологии будущего».

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Будем с вашей помощью, разумеется, коллеги, создавать и внедрять самые передовые решения в повседневную деятельность медицинских организаций», — сказал глава государства.

Также он отметил, что площадка форума была создана для обсуждения перспективных решений, которые сейчас только рождаются, проходят обкатку, порой, даже опережая время.

Как передавало ИА Регнум, в приветствии участникам, организаторам и гостям форума, опубликованном ранее на сайте Кремля, Путин заявил, что Россия открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнёрами в сфере инновационных медицинских технологий.

Российский лидер подчеркнул, что на передовой технологической базе Россия будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров.

31 января президент РФ призвал добиваться технологического суверенитета в медоборудовании. Некоторые зарубежные страны, отмечал он, отказывают в обслуживании ранее поставленного в Россию медицинского оборудования, несмотря на то, что это гуманитарная сфера.