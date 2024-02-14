Путин поручил к 2030 году снизить заболеваемость гепатитом C до минимума
Москва, 14 февраля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Заболеваемость гепатитом С нужно снизить до минимума к 2030 году. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.
«До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году», — сказал Путин.
Он добавил, что важно повышать эффективность действий в борьбе с кардиологическими, аутоиммунными и вирусными заболеваниями.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина был утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом C до 2030 года.
Документ, в частности, предусматривает формирование единого регистра для учёта пациентов с гепатитом C, это позволит точно оценивать и формировать необходимый объём лекарств и финансовых средств для лечения таких пациентов. Ещё одной целью является улучшение механизмов оплаты лечения гепатита C в рамках обязательного медицинского страхования.