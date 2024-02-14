Москва, 14 февраля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Заболеваемость гепатитом С нужно снизить до минимума к 2030 году. Об этом 14 февраля заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Александр Кряжев/РИА Новости

«До конца десятилетия нужно снизить до минимума заболеваемость гепатитом С. Именно на это направлена наша специальная программа, реализацию которой мы начали в прошлом году», — сказал Путин.

Он добавил, что важно повышать эффективность действий в борьбе с кардиологическими, аутоиммунными и вирусными заболеваниями.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2022 года распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина был утверждён план мероприятий по борьбе с гепатитом C до 2030 года.

Документ, в частности, предусматривает формирование единого регистра для учёта пациентов с гепатитом C, это позволит точно оценивать и формировать необходимый объём лекарств и финансовых средств для лечения таких пациентов. Ещё одной целью является улучшение механизмов оплаты лечения гепатита C в рамках обязательного медицинского страхования.