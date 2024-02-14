Берлин, 14 февраля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Правительство Германии не признаёт правдой слова президента России Владимира Путина о том, что Вооружённые силы России в марте 2022 года отвели от Киева по просьбе Берлина и Парижа. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский

«Да, так и есть», — ответил он на просьбу журналиста подтвердить, что договорённостей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном якобы не существовало.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что весной 2022 года западные союзники Украины обратились к России с просьбой отвести свои войска от Киева, чтобы создать условия для переговорного процесса. Однако, когда просьба была выполнена, Украина отвергла все договорённости и выбрала путь вооружённого противостояния при поддержке США и их европейских сателлитов.

Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.