Москва, 14 февраля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В распоряжении Вооружённых сил Украины (ВСУ) имеется три варианта стратегии для дальнейшего решения тяжёлой ситуации в Авдеевке (временно оккупированная Киевом часть ДНР). Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самый простой и естественный (способ. — Прим. ред.) — вывести войска из южной части в северную и там занять новую оборону. Но в результате мощные оборонительные сооружения в южной части будут потеряны. И большая часть города перейдёт к России», — заявил Марков, добавив, что после этого главком ВСУ Александр Сырский начнёт отступление.

Далее политолог посчитал, что ВСУ могут контрударами «подрезать» наступление ВС России на юге и севере Авдеевки, тем самым расширив себе коридор.

Более того, по мнению Маркова, украинские военные могут прибегнуть к сильному контрудару с севера для того, чтобы окружить российскую группировку войск в районе Красногоровки и авдеевских карьеров.

По словам политолога, второй вариант является наиболее вероятным сценарием.

«Сейчас армия России перерезала главную дорогу снабжения — Индустриальный проспект. Но остались ещё три дороги, просёлочные, под огнём, но снабжение ещё может идти», — уточнил Марков.

Он отметил, что стратегия ВС РФ может заключаться в том, чтобы держать Авдеевку в неполном окружении и «перемалывать» военные ресурсы Украины, которые будут направлены с других участков фронта.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля официальный представитель оперативно-стратегической группировки «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой заявил, что ВСУ готовятся к потере основной линии снабжения под Авдеевкой и разрабатывают планы использования запасных путей снабжения.

Он добавил, что в последние дни в Авдеевке идут уличные бои, а обстановка требует от ВСУ «смены тактики боевых действий».

Отвечая на соответствующий вопрос, Лиховой сказал, что удержать Авдеевку под контролем Киева «сверхважно», а вместе с тем заявил, что для ВСУ якобы дороже жизни солдат, чем «кучи камней и обгорелого железа».

Вместе с тем обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян ранее отмечал, что стратегия нового главкома ВСУ Александра Сырского будет состоять в удержании Авдеевки любой ценой, в том числе потому, что Авдеевку, в отличие от Артёмовска, готовили к обороне многие годы. Город превращён в большую крепость, и, пользуясь этим, ВСУ пытаются нанести ВС РФ максимальный урон, что было бы куда труднее сделать, стоя в обороне в чистом поле, указал эксперт.

Более того, 13 февраля руководитель службы связей 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач заявил, что у ВСУ нет возможности выполнить поставленную киевским режимом задачу по удержанию Авдеевки. При этом он добавил, что к подразделениям ВСУ в Авдеевке подходит подкрепление и что бойцы его бригады впервые почти за два года получили возможность для отдыха и ротации.