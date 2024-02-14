Москва, 14 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Инвестиции бизнеса в социальные проекты и человеческий потенциал обсудили на состоявшемся в Москве ежегодном Социальном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Phosagro.ru Андрей Гурьев

Как заявил президент РСПП Александр Шохин, экономическая практика показывает: одним из ключевых факторов роста производительности труда является уровень образования и социальной защищенности работников. «Именно инвестиции в трудовые коллективы обеспечивают долгосрочный успех предприятия», — отметил он.

По словам члена бюро правления РСПП, председателя комитета РСПП по корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивому развитию, главы Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, забота о трудовых коллективах стала одной из основных задач для предпринимательского сообщества в сфере КСО.

«Отечественные компании сегодня активно инвестируют в кадровый потенциал. Прежде всего за счет собственных образовательных программ для подготовки кадров, индексации зарплат, создания более комфортных и безопасных условий труда и комплексных программ развития персоналом новых компетенций», — сказал Андрей Гурьев.

Активно развивается сотрудничество крупного бизнеса с учебными заведениями. «В случае лучших практик оно начинается со школьной скамьи и продолжается в ссузах и вузах. Именно такой системный подход создает прочный фундамент кадровой безопасности на будущее», — подчеркнул Андрей Гурьев.

Среди прочих приоритетных для бизнеса направлений устойчивого развития Андрей Гурьев назвал охрану окружающей среды и противодействие изменениям климата. При этом здесь важна как работа внутри страны, так и координация с зарубежными партнёрами, в первую очередь в рамках БРИКС, подчеркнул он.