Киев, 14 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Бывший глава управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины генерал Андрей Наумов попросил политического убежища в одной из стран «Большой семёрки» (G7). Об этом сообщила украинская служба «Би-би-си».

Кадр из видео Андрей Наумов

Наумов заявил, что вернётся на Украину только тогда, когда его там будет ждать справедливый суд, а сейчас он к этому не готов. По его словам, наличие многих проблем на Украине не даёт ему гарантии честного суда.

Экс-генерал СБУ добавил, что планирует направить обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по решению суда Сербии и относительно происходящего на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Наумов, осуждённый в Сербии за отмывание денег, в начале декабря 2023 года вышел на свободу. При этом у него забрали документы и запретили покидать территорию страны в связи с тем, что рассмотрение апелляции на приговор ещё не завершено. Суд ранее приговорил Наумова к году лишения свободы.

В июне 2022 года уволенный из СБУ Наумов был задержан властями Сербии. Он пытался перевезти через границу крупные суммы денег наличными в долларах и евро, а также бриллианты и изумруды. При этом ни деньги, ни драгоценности задекларированы не были.

На Украине в отношении Наумова возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Власти Украины требовали его экстрадиции, но им в этом было отказано. Суд в Сербии сослался на то, что глава киевского режима Владимир Зеленский, назвав Наумова предателем, нарушил принцип презумпции невиновности и заставил усомниться в том, что на территории Украины экс-генерал сможет рассчитывать на правосудие.