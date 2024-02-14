Москва, 14 февраля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Частный бизнес не начнёт активно инвестировать свои средства в рынок космических услуг, пока не увидит в этом выгоду, и «пендель» от государства не поможет. Компания Илона Маска SpaceX как раз поэтому и преуспела, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе конференции на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

CRISTOBAL HERRERA/ЕРА/ТАСС

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, он всё равно туда не пойдёт. Можно хоть пендель давать, что угодно делать, но это не исправит ситуацию», — цитирует высказывание Борисова «РИА Новости».

Борисов добавил, что реально «сдвинуть» ситуацию к 2030 году может плотная работа с частными компаниями.

«По прогнозам, мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тысяч спутников. Это для нас вызов», — пояснил глава «Роскосмоса».

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Юрий Борисов сообщил о планах кратно увеличить производство спутников в России. Глава Роскосмоса тогда пояснил, что перед госкорпорацией стоит задача перехода к их серийному производству, а нынешние темпы выпуска космических аппаратов в РФ значительно ниже, чем у других ведущих стран отрасли. Он отметил, что в США производственные мощности позволяют создавать около 3 тыс. спутников в год, в Китае — до 1500 аппаратов в год, а в России — пока лишь 40. Задачу по решению этого вопроса Борисов назвал грандиозной.