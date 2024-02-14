Москва, 14 февраля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Двоих малолетних братьев из семьи этнических азербайджанцев, избивших и напавших с ножом на соседа-иранца, суд отправил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом ИА Регнум стало известно 13 февраля из решения Зюзинского районого суда Москвы.

Кадр из видео

«Исковое заявление удовлетворено», — подтвердила агентству пресс-секретарь суда Маргарита Бабурина.

О помещение двоих братьев 12 и 11 лет в Центр временного размещения сроком на 30 суток ходатайствовало следствие.

Само нападение произошло в конце января в одном из ЖК в Южном Бутово. Двое братьев из семьи, переехавшей из Азербайджана, напали на 37-летнего соседа Ашани А. — айтишника иранского происхождения, который, женившись на русской, остался в России. Мужчина сделал им замечание в лифте из-за наглого поведения: дети смеялись, показывали неприличные жесты и пялились на взрослого, словно вызывая на разговор.

Как рассказывал источник ИА Регнум, мужчина пригрозил, что расскажет о хамстве их отцу, и сообщил детям, что будет ждать их родителя у себя дома — этажом выше.

Однако братья поспешили пожаловаться своему 25-летнему дяде Анвару, который тут же примчался из соседнего подъезда, вручил одному из мальчиков нож и отправился наказывать соседа.

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Ашани А. гражданин Азербайджана силой вытащил из квартиры и избил, а когда мужчина уже лежал на полу, к избиению подключились и двое четвероклашек: они пинали пострадавшего ногами по голове и нанесли несколько ударов в область паха.

После этого все трое просто сбежали. Когда же Ашани собирался всё же разобраться по-мужчски со взрослым обидчиком и отправился к нему, то получил удар ножом в спину от одного из братьев. Мужчину экстренно госпитализировали с серьёзной кровопотерей. Вот уже почти месяц он не может до конца восстановиться и недавно снова попал в больницу, рассказала ИА Регнум супруга пострадавшего.

Сама женщина заявила, что ей приходится жить у друзей и знакомых, так как оставаться по соседству с маленькими агрессорами ей страшно.

«Муж мой снова в больнице, его сначала выписали с трубкой из мочевого пузыря. Он недолго побыл дома, у него поднялась температура, и его опять увезли в больницу. Оказалось, что у него после этого ранения начались с почками проблемы. Теперь врачи его снова стабилизируют. После второй госпитализации я мужа ещё не видела, не пускают. После этого случая я дома не живу. В своём доме я не нахожусь. Я живу по друзьям, то там, то сям. Я боюсь этих людей и не хочу находиться в доме, пока ситуация не разъяснилась», — отметила она.

При этом в ходе расследования вскрылись и другие подробности жизни детей мигрантов в ЖК в Бутово. Соседи поведали, что мальчики буквально весь дом терроризировали уже давно. Наглое, хамское и агрессивное поведение было для них нормой. Отрицательную характеристику братьям дают и в школе.

Известно, что семья переехала из Азербайджана несколько лет назад. В Тульской области отец семейства, который работает на одном из московских рынков, получил гражданство России. Следом паспорт предоставили его семье и детям. Примечательно, что мать совсем не говорит по-русски.

После инцидента братьев на двое суток отправили в Центр временного размещения несовершеннолетних правонарушителей. Затем следствие попросило продлить срок.