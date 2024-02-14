Москва, 14 февраля, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, которым расширяются полномочия субъектов РФ в целях борьбы с «наливайками» направлен на наведение порядка в данной сфере. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 февраля заявил руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

РИА Новости./Евгений Епанчинцев

Он отметил, что в сфере оборота алкогольной продукции фиксируется масса правонарушений, поступает много жалоб от граждан на ночные пьянки, гулянки, которые происходят фактически во дворах жилых домов.

Эксперт отметил, что в таких заведениях продажи алкогольной продукции осуществлялись в неустановленное время под видом оказания услуг общественного питания и с принятием данного закона, подобная практика прекратится.

Регионам дали полномочия определять порядок работы «наливаек», в том числе вводить ограничения на работу таких заведений в ночное время, поэтому субъекты РФ выработают подходы к регулированию данного сектора, пояснил он.

«И это отвечает интересам многих жителей, которые обеспокоены ночными пьянками во дворах», — уточнил Шапкин.

Эксперт добавил, что кроме этого в законе предусмотрены и другие нормы, в частности запрещено добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Добавляется и норма о том, что название напитка не должно вводить потребителя в заблуждение.

«Все введённые законом нормы — это шаг вперёд», — указал эксперт.

Вместе с тем он призвал ввести лицензирование пива и пивных напитков, чтобы у субъектов РФ в этой сфере был ещё и лицензионный контроль.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия субъектов РФ в целях борьбы с «наливайками» и ужесточает требования к алкогольной продукции.

«Наливайка» — просторечное название рюмочных, пивных и магазинов, где продают алкоголь, расположенных в жилых домах. Как правило, там нет зала обслуживания либо он очень маленький.

Так, закон предоставляет российским регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях.

Кроме того, подписанный главой государства закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов.

Законопроект был внесен в Государственную думу 13 ноября 2023 года. Его авторами стали десятки депутатов от фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди», а также сенаторы Совета Федерации. Они предложили внести изменения в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».