Москва, 14 февраля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Президенту России Владимир Путин посетил московский Центр диагностики и телемедицины, где главе государства показали, как искусственный интеллект ставит диагноз.

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского Центра диагностики и телемедицины

Российскому лидера рассказали, что на сегодняшний день все рентгенологи столицы работают в единой системе. К хранилищу центра подключены все приборы — КТ, МРТ, рентгеновские аппараты из московских поликлиник.

В ходе визита Путину показали в режиме реального времени, как искусственный интеллект (ИИ) ставит диагноз пациенту с рассеянным склерозом, для этого анализировалось исследование МРТ. Путин, внимательно присмотревшись к монитору, заметил недоработку ИИ.

«Тут и тут. Он не выделил, просчитался?» — спросил глава государства, на что врач ему подтвердил, что бывает и такое.

«То есть на это вы обращаете внимание. Здесь он мог просчитаться?» — задал ещё один вопрос Путин.

Врач подтвердил, что мог. Вместе с тем диагностика происходит под наблюдением врача и при необходимости специалист вносит свои изменения. В целом же работа ИИ в несколько раз сокращает время, затраченное на изучение снимков: вместо 30-40 минут — 5-10 минут, заключил врач.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что развитие искусственного интеллекта и генетические исследования несут человечеству множество угроз. По словам российского лидера, миру необходимо задуматься на тему того, что произойдёт с людьми на фоне внедрения в жизнь разработок из области ИИ и технологий в генетике.

14 декабря 2023 года Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что лидеры в сфере искусственного интеллекта станут договариваться после того, как осознают возможность технологической угрозы. Он добавил, что это будет происходить так же, как и в случае с разработками ядерной бомбы.