Санкт-Петербург, 14 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Собственностью государства стал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, переданный «АвтоВАЗу» в минувшем году. Об этом на конференции аналитического агентства «Автостат» сообщил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин.

Валентин Егоршин/ТАСС

По его словам, теперь «Автозавод Санкт-Петербург» является самостоятельной заводской единицей.

Завод вернулся в собственность государственного автомобильного и автомоторного института «НАМИ», подведомственного Минпромторгу. В 2022 году институт выкупил завод у японской компании Nissan за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

Завод сменил собственника, чтобы уйти от санкционных рисков. «АвтоВАЗ» и китайский производитель Chery готовят завод к перезапуску. В дальнейшем предприятие может остаться в госсобственности и стать площадкой под контрактную сборку для Chery. Возможен и вариант с передачей его китайской стороне в оперативное управление, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Ранее стало известно, что бывшее предприятие южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге, выкупленное российской компанией «Арт-финанс», получило название «Автомобильный завод АГР». Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Генеральный директор «Автозавода АГР» — Алексей Калицев. Ранее компания сообщала о его назначении.