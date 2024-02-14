Мадрид, 14 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Несовершеннолетнего болельщика из Испании, который ткнул палец между ягодиц игроку «Севильи» Лукасу Окампосу оштрафовали на 6 тыс. евро и дисквалифицировали на 12 месяцев от посещения спортивных матчей. Об этом сообщает испанское издание AS.

Ricardo Larreina/Global Look Press

В материале говорится, что инцидент произошёл во время матча «Райо Вальекано» — «Севилья» в тот момент, когда футболист собирался выйти на замену.

«Этот серьёзный акт против честности игрока команды гостей стал причиной прерывания матча на несколько минут. После случившегося зритель и его спутники проявили шутливый и вызывающий настрой перед лицом протестов игрока. В результате этих событий и «Райо Вальекано», и «Севилья» опубликовали официальные заявления, осуждающие нападение. Кроме того, Ла Лига объявила о подаче жалобы на виновника этого нападения в прокуратуру по делам несовершеннолетних», — приводит газета сообщение комитета по борьбе с насилием.

В материале говорится, что несмотря на произошедшее, аргентинский игрок «Севильи» Лукас Окампос вбросил мяч и продолжил игру. Он высказал своё мнение уже после матча.

«Я надеюсь, что этого не произойдёт в других областях, потому что, если это произойдёт в женском футболе, мы знаем, что может быть. Я сдержался, потому что у меня две дочери, и я надеюсь, что завтра это не случится с ними. Я надеюсь, что будут приняты меры и, что такой дурак не запятнает фанатов, которые, по правде говоря, вели себя очень хорошо», ― сказал футболист.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года болельщики футбольного клуба «Аль-Хиляль» провоцировали нападающего ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду, выкрикивая имя Лионеля Месси. Португалец резко отреагировал на поведение фанатов. Направляясь после игры в подтрибунное помещение форвард поднял один из брошенных ему шарфов соперника и засунул себе в шорты. Подтерев промежность, Роналду выбросил атрибут болельщиков с символикой «Аль-Хиляля» обратно на трибуну.