Горловка, ДНР, 14 февраля, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Фотографию, сделанную в разрушенном дворце культуры «Шахтёр» в Горловке, опубликовал в соцсетях певец Филипп Киркоров.

Телеграм-канал «Филипп Киркоров»

Артист отметил, что именно в ДК «Шахтёр» впервые был исполнен его хит «Атлантида». Ныне зал находится в разрушенном состоянии из-за украинских обстрелов.

«Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я», — написал Киркоров в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что благодаря усилиям российских бойцов музыка в зале ДК ещё зазвучит.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Филипп Киркоров посетил городскую больницу № 2 в Горловке (ДНР). Артист привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3867324" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По словам советника главы республики Яна Гагина, поездка Киркорова в Горловку вызвала в ДНР неоднозначную реакцию. По его словам, если бы это шло от сердца, то Киркоров приехал бы гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса.

Бойцы, участвующие в проведении специальной военной операции, заявили в обращении к Киркорову, что своим визитом в больницу Горловки он пытается «замолить грехи». Военные предложили артисту сменить яркие костюмы на военную экипировку и взять в руки оружие.

Ранее Киркоров попал в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, так как был в числе участников. Артиста стали убирать из телевизионных программ, вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет всё» и других проектов. Киркоров заявил, что заглянул на мероприятие Ивлеевой всего на пять минут и ушёл, когда понял, что там происходит.