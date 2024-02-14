Москва, 14 февраля, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В Москве в 2023 году появилось порядка 53 тыс. умных фонарей, соответствующими датчиками были оборудованы имеющиеся опоры освещения. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Ярослав Чингаев/ТАСС

По его словам, в Москве ведётся планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством.

Так, добавил он, с 2018 года реализуется программа, в рамках которой уже имеющиеся опоры освещения оборудуются специальными контролёрами.

«В 2023 году установили около 53 тыс. таких приборов управления, таким образом, их общее число достигло почти 310 тыс.», — цитирует его портал мэра и правительства Москвы

Отмечается, что в светильники встраиваются небольшие платы, передающие сигнал в центр управления сетями АО «Объединенная энергетическая компания». Благодаря им специалисты могут круглосуточно и дистанционно управлять освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, а также контролировать работу фонаря.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году в Москве проведут благоустройство в формате «от дома до дома» 785 улиц в разных районах города.

Отмечалось, что благоустройство в формате «от дома до дома» улучшит элементы городской среды. Работы будут проводить от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Проект должен обеспечить комфортное сосуществование пешеходов и автомобилистов.

Таким образом, не только обновят дорожное полотно, но и обустроят удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации и другие элементы комфортной городской среды. Территории вокруг превратят в озелененные места для отдыха.