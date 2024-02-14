Москва, 14 февраля, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Москва соответствующим образом ответит в случае закрытия российского генконсульства в Сиднее, власти Австралии это осознают. Об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Benoit Doppagne/Belga News Agenc/Global Look Press

Так она прокомментировала отказ министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг поддержать петицию о закрытии российского диппредставительства.

«Я думаю, в Канберре понимают, что если такие действия последуют, то они не останутся без ответа с нашей стороны. Примеров уже немало», — сказала Захарова.

Она отметила, что такие действия приведут к зеркальным контрмерам в отношении посольства Австралии в России.

Как передавало ИА Регнум, 17 января заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил послу Австралии в Москве Джону Гирингу в ходе встречи с ним, что отношения двух стран оказались в самой низкой точке из-за нынешней политики Канберры, присоединившейся к развязанной Западом антироссийской кампании. Также он выразил надежду на то, что австралийские власти пересмотрят эту пагубную линию.

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств заявил, что двусторонние контакты с Австралией свёрнуты, а участие этой страны в блоковых структурах не может не вызывать обеспокоенности. Он отметил, что это отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира.

В октябре посол России в Австралии Алексей Павловский назвал разрушенными до основания отношения с Австралией из-за поддержки Канберрой общей позиции коллективного Запада. Посол отметил, что в вопросе санкций Канберра зашла так далеко, что ей уже сложно придумать какие-нибудь новые ограничения в отношении РФ.