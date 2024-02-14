Тампа, США, 14 февраля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Соединённые Штаты нанесли очередной удар по территории Йемена. Целью американской атаки стала противокорабельная крылатая ракета движения «Ансар Аллах» хуситов, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

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«13 февраля, приблизительно в 14:35 по времени Саны, силы СЕНТКОМ в рамках самообороны успешно осуществили удар по мобильной противокорабельной крылатой ракете на подконтрольных хуситам территориях Йемена, которая была готова к запуску по судам в Красном море», — сообщили американские военные.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американское судно Star Iris в Красном море.

Перед этим, 6 февраля, участники движения «Ансар Аллах» выпустили шесть противокорабельных ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе.

Отмечалось, что три ракеты, одну из которых сбил американский эсминец, были выпущены в сторону греческого сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых Островов. В результате атаки судно получило незначительное повреждение.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 января США и Британия в составе международной коалиции начали военную операцию в Йемене. Они использовали для ударов крылатые ракеты. Вашингтон и Лондон заявили, что эта атака стала ответом на нападения хуситов на суда возле йеменского побережья.

3 февраля США при поддержке Британии, Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии атаковали 36 целей в 13 местах на территории Йемена.