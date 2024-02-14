Брюссель, 14 февраля, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Германия предоставит Украине в 2024 году в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом, заявил 14 февраля глава минобороны ФРГ Борис Писториус по прибытии в Брюссель на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву.

Aimee Dilger/Global Look Press

«Я могу сказать, что, как ожидается, мы в 2024 году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», — сказал он.

Министр также сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро. По его словам, исход конфликта на Украине в конечном итоге будет решён в том числе на сборочных линиях.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2% ВВП, в будущем соответствующий показатель снижать не планируется. Он добавил, что Германия будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе. В настоящее время Берлин располагает средствами из специального фонда на оборону объёмом 100 млрд евро, он уже освоен на 80%, добавил канцлер.

Представитель министерства обороны Германии Арне Коллатц в ходе брифинга 7 февраля информировал, что Берлин достиг пределов своих возможностей в вопросе производства и поставок Украине. При этом он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у немецкой промышленности есть гарантии того, что все поставляемые Украине вооружения будут приняты.

Глава министерства финансов страны Кристиан Линднер, в свою очередь, отмечала, что Германия и её экономика не способны в одиночку обеспечивать финансовую и военную поддержку Украины. По его словам, Германия рискует оказаться в ситуации экономического перенапряжения в случае сокращения поставок помощи Киеву другими странами.