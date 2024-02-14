Бухарест, 14 февраля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Украинский борец Александр Грушин не стал фотографироваться с другими призёрами чемпионата Европы, так как в их числе был россиянин Анвар Аллахьяров. Об этом сообщил портал Sportarena.

Федерация спортивной борьбы Украины

Соревнования для борцов греко-римского стиля в весовой категории до 63 кг завершились в Румынии 13 февраля. Золотую медаль завоевал Мурад Мамедов из Азербайджана, которому Аллахьяров уступил в полуфинале. Грушин проиграл азербайджанцу в финале, ему досталось серебро. Аллахьяров и Эдмонд Назарян из Болгарии стали обладателями бронзы.

Во время церемонии награждения призёры поднялись на первую ступень пьедестала почёта для общего снимка, но украинец остался на своей ступени.

Ранее депутат Верховной рады Украины, олимпийский чемпион Жан Беленюк, завоевавший бронзу в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, не стал фотографироваться на пьедестале вместе с уроженцем Санкт-Петербурга Александром Комаровым, выступавшим за Сербию, и белорусом Кириллом Маскевичем.

Спортсмены из России и Белоруссии выступают на чемпионате Европы по борьбе в нейтральном статусе. Турнир продлится до 18 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года украинский борец вольного стиля Василий Михайлов, занявший третье место на чемпионате мира в Белграде, ушёл с пьедестала, чтобы не фотографироваться рядом с российским спортсменом Ахмедом Усмановым, завоевавшим золотую медаль.