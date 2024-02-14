Париж, 14 февраля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. В Сети появился сюжет, предположительно, телеканала France 24, в котором утверждается, что глава киевского режима Владимир Зеленский планировал убийство президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Видео с записью сюжета распространилось в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Press Office of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Так, в ролике показаны скриншоты переписки человека, как утверждается, из окружения экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, из которых следует, что целью убийства Макрона являлось привлечение общественного внимания к украинскому конфликту с последующим увеличением помощи. При этом вину за убийство французского президента планировалось переложить на Россию.

Запись эфира на сайте самого France 24 отсутствует. Однако в распространённой в Сети копии ведущий канала сообщает, что информация о готовящемся покушении получена от источника из Национального совета разведки.

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Как передавало ИА Регнум, Эммануэль Макрон в январе объявил, что собирается посетить Киев, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ. По его словам, он хотел бы обсудить передачу 40 крылатых ракет SCALP и сотен единиц бомб. Также он обещал подписать в Киеве соглашение о гарантии безопасности для Украины.

Однако 11 февраля французская газета Challenges, ссылаясь на информацию из Елисейского дворца информировала, что глава Франции отложил визит на Украину по соображениям безопасности. По данным журналистов, ряд украинских дипломатов «упали со стульев», узнав об отмене визита.