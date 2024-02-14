Тверь, 14 февраля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился сегодня, 14 февраля, с руководителями медицинских учреждений региона. Встреча прошла в рамках конференции для организаторов здравоохранения Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с руководителями медицинских учреждений

Как отметил Руденя, на федеральном уровне большое внимание уделяется развитию регионов. По инициированному президентом РФ национальному проекту «Здравоохранение» ведется строительство и модернизация больниц и поликлиник, обновление медицинского оборудования и транспорта, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, с 2018 по 2023 год для учреждений региона закуплено свыше 5600 единиц современного оборудования, включая тяжелое, для проведения высокотехнологичных операций, лечения и диагностики. Приобретено 168 автомобилей скорой помощи, санитарных машин и передвижных медицинских комплексов. В планах приобрести еще 68 автомобилей для ЦРБ области. В регионе построено шесть поликлиник, выполнены ремонтные работы на 207 объектах здравоохранения, установлены новые врачебные амбулатории и ФАПы, востребованные у жителей отдаленных территорий. В муниципалитетах открываются центры амбулаторной онкологической помощи. Сейчас они действуют в Твери, Вышнем Волочке, Ржеве и Кимрах. В этом году такие учреждения планируется открыть в Бежецке и Нелидово. При поддержке президента страны ведется строительство нового комплекса детской областной клинической больницы и еще ряда учреждений: детских поликлиник в Твери и Торжке, нового комплекса Бежецкой ЦРБ. Кроме того, будет продолжено развитие сети модульных ФАПов и врачебных амбулаторий.

Игорь Руденя назвал основные задачи в сфере здравоохранения. Первая — это профилактика заболеваемости, которая решается через максимальный охват жителей Верхневолжья диспансеризацией. Планируется, что в 2024 году она затронет свыше 68% населения Тверской области — 864 тысячи человек (на 118 тысяч человек больше, чем в 2023-м).

Вторая задача — развитие специализированной и высокотехнологичной помощи как в ведущих областных учреждениях здравоохранения, так и в больницах, имеющих статус межмуниципальных центров. Сегодня только в областной клинической больнице в год проводится свыше 3,5 тыс. уникальных операций на сердце, сосудах и головном мозге. Всего по итогам прошлого года высокотехнологичную помощь получили более 5600 жителей региона.

Третья приоритетная задача — это обеспечение медицинских учреждений кадрами. В прошлом году в Тверской области получила развитие система целевой подготовки необходимых для отрасли кадров. Проведен первый набор студентов-целевиков в медицинские колледжи региона. Принято решение о предоставлении им повышенных выплат. Всего в Тверском государственном медицинском университете обучаются более 800 целевиков — студентов и ординаторов, в колледжах — свыше 200 будущих медиков.

Также расширены программы предоставления подъемных для специалистов при трудоустройстве в организации здравоохранения области. Помимо федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» введены единовременные региональные выплаты в размере 1,5 млн рублей для молодых врачей скорой помощи, онкологов и кардиологов. 300 тыс. рублей — для специалистов со средним медицинским образованием, без ограничения возраста.

Всего в больницах, поликлиниках, диспансерах и других учреждениях Тверской области на данный момент трудится свыше 4200 врачей, около 9600 представителей среднего звена. Лучший опыт страны медики перенимают в центре практической подготовки организаторов здравоохранения — школе главных врачей, которая действует в Областной клинической больнице.

«Каждый месяц мы собираемся и обсуждаем практические аспекты нашей деятельности. Приглашаем экспертов, делимся опытом. К примеру, областная больница реализовала новые проекты. Мы открыли отделение профилактики и реабилитации, в основном для больных кардиологического профиля. Закончен ремонт оперблока, где созданы условия, как в федеральных центрах», — рассказал главный врач областной клинической больницы Сергей Козлов.

Руководитель городской клинической больницы № 6 Наталья Соколова отметила, что участие в школе — существенная поддержка в решении актуальных задач. Главврач также рассказала про знаковое для учреждения события в 2023 году: выделены бюджетные средства на проведение масштабного ремонта, который затронул сразу несколько подразделений ГКБ. Кроме того, поставлено новое оборудование, включая операционную медтехнику.

«Сегодня медикам предоставлены уникальные возможности, которые мы должны использовать с полной ответственностью, — заявила главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева Каринэ Конюхова. — Хочу особо отметить внедрение программ по развитию микробиологической службы, реабилитации, борьбе с онкологическими заболеваниями. В том числе благодаря новому оборудованию сейчас почти 80% случаев в онкологии выявляем на ранних стадиях».

Каринэ Конюхова также предложила создать Совет главных врачей при губернаторе Тверской области, в состав которого войдет пул руководителей медицинских учреждений Верхневолжья. Деятельность совета будет направлена на решение конкретных задач в муниципалитетах через кураторов территорий, например, актуальной на сегодняшний день задачи по расширению диспансеризации населения. Инициативу поддержал глава региона.