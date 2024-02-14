Асбест, Свердловская область, 14 февраля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. В городе Асбесте Свердловской области учительница 27 раз уколола циркулем ученика второго класса. Об этом сообщил портал Е1.

Fructibus

Инцидент произошёл ещё 16 января. Отмечается, что педагог вышла из себя после того, как школьник поссорился с девочкой и случайно поцарапал её руку. Врачи обработали раны мальчика и нанесли на них повязку.

«Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа, начала колоть ладонь иглой. И говорила при этом: «Тебе нравится?», — рассказал отец мальчика.

Преподавательница объяснила свои действия словами «дала волю эмоциям» и заявила, что ударила по руке мальчика шесть раз. При этом в дневнике ребёнка она оставила запись: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем».

Позднее отец насчитал у пострадавшего сына 27 колотых ран. По его словам, так женщина решила проучить ребенка.

В Следственном комитете сообщили, что по данному факту организована проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА Регнум, прокуратура Свердловской области проводит проверку после появления в СМИ информации о том, что в коррекционной школе № 1 в Новоуральске учитель во время урока ударил девочку-инвалида. Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись инцидента.

Позднее одна из учениц раскрыла подробности конфликта на уроке. Школьница призналась, что конфликт начался между ней и её соседкой. Девочки поссорились и начали драку, учитель долго пытался их разнять, однако в ответ получил лишь оскорбления. По её словам, учитель призвал к спокойствию и посоветовал ей не обращать внимания на агрессию соседки, но конфликт никак не удавалось пресечь. Учителя уволили после проверки по факту случившегося.