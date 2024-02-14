Москва, 14 февраля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В Москве женщине пришлось съехать из квартиры, после того как соседские дети напали с ножом на её супруга. Об этом Екатерина (имя изменено) сама рассказала ИА Регнум.

Кадр из видео

Инцидент произошёл 23 января в Южном Бутово. Двое братьев — этнические азербайджанцы 12 и 11 лет — напали на 37-летнего соседа Ашани А., который сделал им замечание в лифте. Как рассказывал источник ИА Регнум, мальчики зашли в лифт с соседом-айтишником и начали показывать ему неприличные жесты. Мужчина пригрозил, что расскажет о таком хамском поведении их отцу, и сообщил детям, что будет ждать их родителя у себя дома — этажом выше их квартиры.

Однако к мужчине пришёл не отец семейства, а 25-летний дядя мальчиков Анвар, который силой вытащил соседа из квартиры и избил. Двое четвероклашек тоже поучаствовали, нанеся Ашани несколько ударов ногами, а когда конфликт продолжился, один из братьев достал нож и ударил соседа чуть ниже спины, нанеся мужчине серьёзную травму. В больницы у него диагностировали обильную кровопотерю.

Редакция ИА Регнум связалась с супругой пострадавшего, и Екатерина рассказала, что эти дети не впервые терроризируют соседей. Их знает уже весь двор, и все опасаются неадекватного и агрессивного поведения. Сама женщина даже была вынуждена переехать из своей квартиры из-за страха.

«Муж мой снова в больнице, его сначала выписали с трубкой из мочевого пузыря. Он недолго побыл дома, у него поднялась температура, и его опять увезли в больницу. Оказалось, что у него после этого ранения начались с почками проблемы. Теперь врачи его снова стабилизируют. После второй госпитализации я мужа ещё не видела, не пускают. После этого случая я дома не живу. В своём доме я не нахожусь. Я живу по друзьям, то там, то сям. Я боюсь этих людей и не хочу находиться в доме, пока ситуация не разъяснилась», — отметила она.

По словам женщины, супруг никак не может восстановиться после тяжёлых травм, нанесённых детьми и их дядей. При этом случай агрессии далеко не первый. Эти мальчики задирали весь двор.

«На нас они несколько раз хотели наехать на велосипедах летом. Мы уворачивались. Когда всё случилось, соседи начали скидывать из чата информацию, оказывается, они уже два года что только не вытворяют в нашем ЖК», — добавила Екатерина.

Источник ИА Регнум рассказал, что отец мальчиков получил гражданство России в Тульской области в 2017 году, затем по упрощённой схеме паспорт предоставили и супуруге мужчины, которая при этом не знает русского языка. Следом гражданство получили и дети пары. В школе мальчиков характеризуют отрицательно. После случившегося с Ашани А. соседи начали массово рассказывать о случаях, когда и сами сталкивались с агрессией и хамским поведением этих детей. Однако в полицию с заявлениями никто не обращался.