Берлин, 14 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Украинским вооружённым силам не удастся одержать победу в конфликте с Россией и получить потерянные территории, заявил редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий», — заявил он в программе Maishberger на канале Das Erste.

По его словам, назрела необходимость в переговорах. Кроме того, считает он, необходимо было приложить все усилия, чтобы избежать этот конфликт.

«Я считаю, что необходимо срочно начать переговоры», — заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва не отказывается от мирных переговоров для разрешения ситуации на Украине. Глава государства напомнил, что от переговоров отказался Киев, а глава киевского режима Владимир Зеленский осенью 2022 года подписал указ о запрете каких-либо переговоров с Москвой.

В январе 2024 года Путин, вспоминая о заявлении лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, отметил, что военный конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы украинская сторона не послушала тогдашнего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он назвал руководство Украины придурками, указав на то, что эта история очередной раз продемонстрировала несамостоятельность киевского режима.