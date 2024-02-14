Москва, 14 февраля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. За минувший год в России зафиксировано сокращение продаж книг американского писателя Стивена Кинга на 22%. Об этом говорится в итоговой презентации издательской группы «Эксмо-АСТ».

MICHAEL REYNOLDS/ЕРА/ТАСС Писатель Стивен Кинг

Так, за 2023 год россияне купили 782 498 книг Кинга, что на 22% ниже по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что подобная тенденция непосредственно связана с решением писателя перестать сотрудничать с Россией.

Кинг является одним из известных авторов хоррор произведений, за что получил прозвище «Король ужасов». Большинство популярных произведений Кинга, включая «Оно», «Сияние», «Керри», «Мизери», «Зелёная миля» и другие, также были экранизированы.

Как передавало ИА Регнум, после начала российской спецоперации Кинг открыто поддержал Украину и заявил, что не будет продлевать контракты с издательствами из России.

В прошлом году появилась информация, что некоторые российские издатели намерены использовать пересказ популярных книг без прямого цитирования, чтобы обойти запрет на выпуск международных бестселлеров.