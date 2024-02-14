Алатырь, Чувашия, 14 февраля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Житель Чувашии вогнал ложку себе в голову во время приступа белой горячки. Врачи не только спасли ему жизнь, но и сохранили зрение, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Мужчину госпитализировали в Алатырскую ЦРБ с панкреатитом, обострившимся на фоне злоупотребления алкоголем. Пациент провёл в хирургическом отделении несколько дней, а затем у него случился алкогольный делирий.

«Пациент сначала внезапно набросился на соседа по палате, а потом схватил ложку и вогнал её себе в глаз. После этого он упал и потерял сознание», — говорится в сообщении.

Так как мужчина находился в больнице, помощь ему оказали быстро. Врачи провели рентген и компьютерную томографию, а также вызвали нейрохирурга из республиканской клинической больницы.

После произошедшего пациент частично парализован. Ему предстоит реабилитация, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Новосибирске хирурги спасли 52-летнего мужчину, сквозь голову которого прошли вилы. С вилами на него напали на одной из городских улиц. Сначала спасатели распилили и разъединили зубья инструмента, затем хирурги провели операцию.

Ранее в Омске госпитализировали мужчину, который сломал половой орган во время секса с подругой. Влюблённые выпили и экспериментировали с позами, внезапно мужчина почувствовал резкую боль. Пациента прооперировали и выписали через неделю.